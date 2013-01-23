У женщины во рту лопнул ртутный термометр

Как сообщила УНИАН начальник отдела по работе со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, 21 января в инфекционное отделение Лугинской центральной больницы обратилась 34-летняя жительница села Кремное Лугинского района.

Медики поставили ей диагноз "отравление ртутью".

Женщина меряла температуру, однако термометр неожиданно лопнул у нее во рту.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.