У женщины во рту лопнул ртутный термометр

02:32, 23 января 2013
Общество
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В Житомирской области госпитализирована женщина, у которой во рту лопнул ртутный термометр.

Как сообщила УНИАН начальник отдела по работе со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, 21 января в инфекционное отделение Лугинской центральной больницы обратилась 34-летняя жительница села Кремное Лугинского района.

Медики поставили ей диагноз "отравление ртутью".

Женщина меряла температуру, однако термометр неожиданно лопнул у нее во рту.

Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

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