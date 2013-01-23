У женщины во рту лопнул ртутный термометр
02:32, 23 января 2013Общество
2084 0
В Житомирской области госпитализирована женщина, у которой во рту лопнул ртутный термометр.
Как сообщила УНИАН начальник отдела по работе со СМИ и общественностью Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области Ирина Романюк, 21 января в инфекционное отделение Лугинской центральной больницы обратилась 34-летняя жительница села Кремное Лугинского района.
Медики поставили ей диагноз "отравление ртутью".
Женщина меряла температуру, однако термометр неожиданно лопнул у нее во рту.
Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter