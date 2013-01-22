Милиционеры разоблачили бордель на киевском Подоле

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киев, жительница Харькова руководила нелегальным бизнесом дистанционно, преимущественно с помощью сети Интернет и по телефону.

Оперативники установили, что 3-комнатную квартиру на Подоле злоумышленница арендовала в начале января. Штат проституток она укомплектовала через объявление в Интернете. Девушки работали сменами. Большую часть своего заработка они отдавали старшей смены, а та, в свою очередь, передавала сутенеру. Стоимость одного часа сексуальных услуг составляла от 500 до 700 гривень.

В отношении задержанной начато уголовное производство по ч. 2 ст. 302 Уголовного кодекса Украины (создание или содержание мест разврата и сводничество). Действующим законодательством за такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.