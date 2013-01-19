Нацкомуслуг предупреждает, что реформа не так скоро делается

Нынешний год не станет годом завершения реформы сферы предоставления коммунальных услуг, реформа может растянуться на 3-7 лет.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов рассказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

«Необходимо понимать, что реформирование коммунальной сферы – это вопрос не одного года. Здесь простых решений не бывает. Поэтому не следует ожидать, что 2013 год станет годом окончания реформы. Не станет! Эффект будет через три, а то и семь лет», - сказал В.Саратов.

По его словам, на сегодняшний день ключевым в работе Нацкомиссии является создание необходимой нормативной базы. «Мы работаем над созданием новой методологической и законодательной базы для тарифообразования. За полтора года существования Комиссии работа проведена впечатляющая», - отметил чиновник.

Он также очертил задачи на текущий год, в числе которых – внедрение моделей стимулирующего тарифообразования и продолжение работы над нормативно-правовым регулированием сферы учета тепловой энергии и воды.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило семь основных подходов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства на ближайшую перспективу. Это, в частности, дерегулирование отрасли, полный учет ресурсов, создание эффективного собственника жилья, экономически обоснованные тарифы, монетизация льгот и субсидий, наличие «дешевых денег» для модернизации, а также применение программно-целевого метода при реализации каждого из направлений.

При этом подразумевается комплексный подход, когда ресурсы концентрируются, а не распыляются по нескольким подобным программам, когда достигается синергетический эффект взаимодействия всех обозначенных направлений.

Напомним также, что в июле 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины приступило к разработке единой целевой программы модернизации и развития ЖКХ.

Планировалось, что вместо нескольких существующих программ в ЖКХ будет разработана одна.

В августе 2012 года Минрегион разработал техническое задание для создания научно-исследовательской разработки «Исследования действующего законодательства Украины в жилищно-коммунальной сфере и подготовка предложений относительно его усовершенствования с целью обеспечения дерегулирования и прозрачности путем разработки единого унифицированного базового законопроекта в жилищно-коммунальном хозяйстве».