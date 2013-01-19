Глава Нацкомуслуг: Бедным выгодно повышение тарифов на ЖКУ

Повышение тарифов на тепловую энергию и водоснабжение до экономически обоснованных поможет решить проблему социальной справедливости.

Такое мнение глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов выразил в интервью ZN.UA.

На вопрос, почему бедные в процентном соотношении и в реальных деньгах за коммунальные услуги платят больше состоятельных граждан, В.Саратов отметил, что проблема действительно есть - ”это вопрос социальной справедливости”.

”К примеру, сейчас 16% населения Украины потребляют менее 2 кубометров воды в месяц - это в основном одинокие пенсионеры. А есть потребители, которые живут в больших домах с сауной, бассейном, зимним садом, и они расходуют, например, 100 кубометров воды в месяц. Государство компенсирует разницу в тарифе и для первых, и для вторых. При тарифе, например, 5 грн за кубометр воды, который покрывает 50% себестоимости, на одинокого пенсионера расходуется 10 грн, а на богатого - 500 грн”, - пояснил чиновник.

”Так что, как ни странно, именно бедным выгоден переход на экономически обоснованный тариф. Естественно, при таком переходе необходимо предусматривать инструменты адресной социальной защиты тех, кто в этом нуждается. Такими инструментами могут быть и субсидии, и адресная социальная помощь”, - добавил он.

По словам В.Саратова, правительство должно решить, какую выбрать модель субсидирования населения и предприятий, производящих коммунальные услуги.

Глава Нацкомуслуг также сообщил, что в настоящее время уровень тарифов в Украине сопоставим со среднестатистическими тарифами, например, Польши - 9,96% от общих затрат домохозяйств.