Посол США пришел знакомиться с украинским министром обороны

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

«Вопрос развития сотрудничества со США крайне важен для Украины. Это касается не только оборонного комплекса, но и экономической, социальной, других сфер», - отметил П.Лебедев.

Руководитель отечественного оборонного ведомства проинформировал американского посла о мерах по реформированию Вооруженных сил Украины.

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«Приоритетами реформирования является повышение боевой готовности, совершенствование системы подготовки войск, повышение профессионализма военнослужащих, оптимизация расходов, переход на контрактный принцип комплектования. Эти мероприятия планируется завершить к 2017 году», – отметил П.Лебедев.

Министр обороны Украины отметил, что ВСУ будут продолжать активно участвовать в международной миротворческой деятельности.

В свою очередь, Дж.Тэффт положительно оценил участие украинского военного корабля “Гетман Сагайдачный” в международной антипиратской операции под эгидой НАТО “Океанский щит”.