Луценко: для Пенчука ”хрен редьки не слаще”

Лидер блока “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что заявление бывшего владельца донецкого супермаркета “Белый лебедь” Бориса ПЕНЧУКА может стать основанием для его привлечения к уголовной ответственности за дачу неправдивых показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Всем, кто интересуется причинами такого неожиданного шага господина ПЕНЧУКА, который около двух или больше лет всячески подчеркивал свою борьбу с, как он заявлял, криминальными вымогательствами со стороны господина КОЛЕСНИКОВА, а сегодня говорит обратное, очевидно, нужно положить рядом тексты его предыдущих пресс-конференций и сегодняшней и увидеть, кто является непоследовательным", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, возможной причиной непоследовательности Б.ПЕНЧУКА может быть “уголовное преследование, которому сегодня он подвергается, а инициатором является Борис КОЛЕСНИКОВ”.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что из-за своих сегодняшних действий Б.ПЕНЧУК “из одного уголовного преследования, которого он, очевидно, побаивается, подпадает под другое за сознательно предоставленные неправдивые доказательства”.

Бывший министр внутренних дел также не исключил, что Б.ПЕНЧУК “попал в ловушку, из которой нет выхода, потому что если он был уверен в своих заявлениях о вымогательстве со стороны КОЛЕСНИКОВА, то, очевидно, он должен был их подтвердить”.

“Если он сегодня говорит обратное, то он подпадает под ответственность за неправдивые показания. Как говорит соседний народ: "хрен редьки не слаще" - и то, и то карается тюремным заключением”, - объяснил он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что во время следственного процесса по делу “Белого лебедя” он ни разу не общался “ни с ПЕНЧУКОМ, ни с КОЛЕСНИКОВЫМ, ни со следователем, который вел дело”. “Само дело находилось в производстве прокуратуры, и именно их следствие привело к развалу этого дела”, - считает экс-министр.

“В данном случае украинский закон должен был бы работать на правду и определить, кто здесь жертва, а кто заказчик. Но это вопрос не ко мне, это вопрос к новому генпрокурору, который, очевидно, будет одним из первых результатов новой демократической коалиции. Возможно, тогда люди не будут так менять свои показания в зависимости от политической конъюнктуры”, - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 октября, Б.ПЕНЧУК на пресс-конференции в УНИАН обвинил Ю.ЛУЦЕНКО в том, что тот использовал его в своих политических целях по делу Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.ПЕНЧУК сказал, что решил сделать это заявление лишь потому, что Ю.ЛУЦЕНКО снова претендует на руководство силовыми структурами. Он уверен, что Ю.ЛУЦЕНКО «развернет репрессии в стране».

Б.ПЕНЧУК сказал, что раньше на пресс-конференциях он находился в сопровождении представителей Министерства внутренних дел и должен был говорить то, что ему предлагали. На нынешней пресс-конференции Б.ПЕНЧУКА сопровождали члены Партии регионов Анна ГЕРМАН, Елена БОНДАРЕНКО и Евгений ГЕЛЛЕР.