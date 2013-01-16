СМИ: ВИЧ-инфицированным не хватает медикаментов

Как сообщил председатель ЛЖВ Владимир Жовтяк, без медикаментов могут остаться 1800 ВИЧ-инфицированных. "Прямым получателем бюджетных средств по программе противодействия ВИЧ/СПИДу является Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского НАМН. В прошлом году учреждение должно было провести закупку антиретровирусных препаратов на 13 млн грн, но это не было сделано",— рассказал господин Жовтяк.

По его словам, Институт им. Громашевского "саботирует работу больницы": "Тендер не был проведен, препарат "Лопинавир-Ритонавир" не закупили, и нам пришлось в срочном порядке выделять 2000 упаковок препарата из резервов, закупленных за счет средств Глобального фонда. Этого хватит всего на две недели". Источник в НАМН рассказал, что проблемы, связанные с клиникой "Лавра", возникают не впервые, сообщает Коммерсант.

В 2010 году премьер-министр Николай Азаров распорядился убрать с территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника "субъекты, работа которых не связана с его уставной деятельностью",— музеи и клинику. "В прошлом году институт получил из бюджета деньги на то, чтобы построить новое здание для клиники "Лавра" и переселить туда больных с территории заповедника. В результате они не смогли провести тендер и вернули деньги в бюджет. Теперь вот не сумели закупить медицинские препараты,— сообщил собеседник. — На прошлой неделе директор института Виктор Мариевский написал заявление об увольнении, понимая, видимо, что не сможет справиться с ситуацией. Скоро там пройдут выборы нового директора".