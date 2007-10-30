Интерпол открыл горячую линию для попавших в беду за границей
06:17, 30 октября 2007Общество
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38-044-254-98-36
Для оперативного реагирования на заявления граждан Украины, которые стали жертвами торговли людьми или попали в опасность за рубежом, в Рабочем аппарате Национального центрального бюро Интерпола установлена круглосуточная телефонная «горячая линия».
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, украинцы за рубежом могут обращаться по телефону: 38-044-254-98-36.
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