Интерпол открыл горячую линию для попавших в беду за границей

Для оперативного реагирования на заявления граждан Украины, которые стали жертвами торговли людьми или попали в опасность за рубежом, в Рабочем аппарате Национального центрального бюро Интерпола установлена круглосуточная телефонная «горячая линия».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, украинцы за рубежом могут обращаться по телефону: 38-044-254-98-36.