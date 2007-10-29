На автобанах Германии скоростных ограничений нет и не будет
22:37, 29 октября 2007Общество
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Ангела Меркель не допустит
|Ангела МЕРКЕЛЬ
На автобанах Германии не существует скоростных ограничений, но рекомендуемая скорость движения составляет 130 км/ч.
Предложение сделать рекомендацию обязательной принадлежит членам Социал-демократической партии Германии, младшего члена правящей коалиции. С помощью ограничения скорости на автобанах социал-демократы рассчитывают уменьшить количество ДТП на дорогах Германии и сократить вредные выбросы в атмосферу. Однако подобные меры могут быть весьма непопулярными, поскольку отсутствие лимита скорости на автобанах является в Германии предметом национальной гордости.
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