На автобанах Германии скоростных ограничений нет и не будет

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предложения ввести ограничение скорости на автобанах - скоростных дорогах страны. "Пока я у власти, этого не будет" - заявила она в интервью одной из германских радиостанций, передает Associated Press. Взамен такого ограничения А.Меркель предлагает усовершенствовать управление дорожным движением и добиться улучшения экологической обстановки за счет сокращения пробок.

На автобанах Германии не существует скоростных ограничений, но рекомендуемая скорость движения составляет 130 км/ч.

Предложение сделать рекомендацию обязательной принадлежит членам Социал-демократической партии Германии, младшего члена правящей коалиции. С помощью ограничения скорости на автобанах социал-демократы рассчитывают уменьшить количество ДТП на дорогах Германии и сократить вредные выбросы в атмосферу. Однако подобные меры могут быть весьма непопулярными, поскольку отсутствие лимита скорости на автобанах является в Германии предметом национальной гордости.

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