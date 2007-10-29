Краснодонуголь выплатит семьям погибших горняков более миллиона гривен

Открытое акционерное общество «Краснодонуголь» выплатит семьям погибших горняков шахты им. 50-летия СССР более 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Краснодонуголь», об этом заявил генеральный директор ОАО «Краснодонуголь» Александр ВОВК.

По его словам, «администрация и трудовой коллектив «Краснодонугля» глубоко скорбят по поводу трагической гибели своих коллег. Наш долг – поддержать пострадавших шахтеров и семьи погибших. Компанией будет сделано все возможное для их поддержки, выполнены все необходимые социальные мероприятия».

А.ВОВК подчеркнул, что «помимо выплат от Фонда страхования от несчастных случаев, компания «Краснодонуголь», в свою очередь, выделит каждой семье не менее 200 тыс. грн., а в общей сложности более миллиона гривен семьям погибших горняков. Дополнительная материальная помощь будет оказана «Краснодонуглем» также пострадавшим шахтерам», - сказал генеральный директор ОАО «Краснодонуголь».

Как сообщалось, 28 октября в 14.57 в шахтоуправлении им. 50-летия СССР ОАО «Краснодонуголь» произошло обрушение породы.

Аварией было застигнуто 8 горняков, 4 из которых оказались в активной зоне завала и были смертельно травмированы. В настоящее время на поверхность поднято тело одного горняка, работы по извлечению из-под завала других пострадавших продолжаются.

4 горняка вышли из-под обрушения самостоятельно. Два из них получили травмы различной степени тяжести, и в настоящее время находятся в краснодонской городской больнице.

К спасательным работам привлечены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства угольной промышленности Украины.

Причины обрушения пород кровли расследуются специальной комиссией, к работе которой привлечены эксперты трех ведущих украинских научных институтов, занимающихся вопросами горной механики.

*** ОАО «Краснодонуголь» является одним из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В состав «Краснодонугля» входит 7 шахт и шахтоуправлений, 2 обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. В компании работает 20 тыс. человек.

Более 99% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод».