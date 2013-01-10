В Харькове задержан беглец из больницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ДПтС Украины в Харьковской области, Ю.Чечина, который содержался под стражей в проктологическом отделении 2-й городской больницы и 26 декабря самовольно покинул лечебное учреждение, был задержан в Харькове на улице Каразина сегодня, 10 января, розыскной группой из числа сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области.

В настоящее время Ю.Чечин находится в Московском районном отделе харьковской областной милиции. Ю.Чечин был арестован 12 июня 2012 по постановлению Дзержинского райсуда г. Харькова на представление следственного отдела Дзержинского РО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.1, ч.2; 358 ч. 3 УК Украины (мошенничество и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Как сообщал УНИАН, 26 декабря в Харькове с одной из городских больниц сбежал заключенный, доставленный из следственного изолятора для проведения операции. 43-летний мужчина с 13 июня этого года находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Для проведения операции его доставили в медучреждение 24 декабря.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Кроме того, прокуратура Московского района по факту побега заключенного возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность) в отношении должностных лиц Харьковского следственного изолятора