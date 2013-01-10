В Украине вместо милиции хотят сделать 5 полиций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Черных сообщил на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По его словам, в процессе реформирования МВД планируется создать национальную полицию и Государственное бюро расследований. С.Черных уточнил, что это будут центральные органы исполнительной власти, деятельность которых будет координировать Кабинет министров через министра внутренних дел.

С.Черных отметил, что для создания национальной полиции необходимо будет внести изменения в действующий закон о милиции или принять закон о полиции.

Первый заместитель министра сообщил, что национальная полиция Украины будет обеспечивать выполнение основных правоохранительных функций: охрана общественной безопасности, борьба с преступностью, охрана прав и свобод граждан, расследование преступлений, гарантирование безопасности дорожного движения.

В составе национальной полиции предлагается создать финансовую полицию, которая будет противодействовать экономической преступности.

В целом, по словам С.Черных, в состав национальной полиции должны войти криминальная полиция, полиция общественной безопасности, финансовая полиция, транспортная полиция и специальная полиция.

На следующем этапе реформирования МВД планируется создать Государственное бюро расследований. С.Черных сказал, что это будет независимый антикоррупционный орган, наделенный функциями проведения расследования всех типов преступлений, которые совершают высокопоставленные должностные лица, работники правоохранительных органов и судьи. С.Черных добавил, что такая структура будет отвечать международным стандартам и нормам нового Уголовного процессуального кодекса.