Милиция говорит, что журналист, которого прослушивали, сам мешает следствию

В Главном следственном управлении МВД Украины заявляют, что действия львовского журналиста и редакции газеты "Експрес" не способствуют своевременному и объективному выяснению обстоятельств относительно выявления "устройства" и его назначения.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью МВД Украины.

"Это, в свою очередь, затрудняет процесс предоставления квалифицированной оценки этого события следователями и принятие соответствующего решения", - говорится в сообщении.

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В МВД подтвердили, что следствием рассматривается версия относительно препятствования законной профессиональной деятельности представителя масс-медиа. "Сам же он отказался выдать правоохранителям найденный им подозрительный предмет, а также не захотел объяснить, почему обратился в милицию лишь спустя сутки после его обнаружения", - отметили в министерстве.

В милиции также напомнили, что журналист издания «Експрес» Тарас Зозулинский обратился с заявлением о преступлении лишь 6 января, на следующий день после события. "В тот же день это сообщение было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины", - отметили в УСО МВД.

Кроме того, в милиции обратили внимание на то, что в день поступления сообщения о преступлении провести осмотр квартиры заявителя работники милиции не смогли, поскольку сам журналист отказался предоставить разрешение на осмотр квартиры правоохранителями. "В связи с этим члены следственно-оперативной группы смогли осуществить лишь осмотр входной двери в квартиру. При этом следов незаконного проникновения в жилье специалисты не обнаружили. Осмотр квартиры заявителя был осуществлен на основании постановления суда лишь на следующий день, то есть 7 января. Гражданин Зозулинский также не выдал работникам милиции найденный им предмет, и отказался объяснить, где теперь находится найденное им устройство, а также тот факт, почему он обратился в милицию спустя почти сутки после выявления "подозрительной находки", - говорится в сообщении.

В милиции также отметили, что при проведении осмотра квартиры с привлечением специалистов никаких устройств для прослушивания или снятия информации, а также следов установления в квартире таких устройств не обнаружено. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Галицкий райотдел Львовского городского управления милиции обратился журналист львовской газеты “Експрес” с заявлением о выявлении в его частном жилище устройства для негласного снятия информации.

По словам журналиста, в своей частной квартире он обнаружил, по его предположению, устройство для негласного снятия информации, которое был вшито в домашнюю одежду.

В то же время, на сайте газеты “Експрес” 6 января была размещена информация о том, что “в частной квартире журналиста отдела расследований газеты Тараса Зозулинского обнаружено устройство для негласного снятия информации. Оно было вшито в домашнюю одежду, и найдено абсолютно случайно”.

По данным газеты, "Т.Зозулинский убежден, что негласное проникновение в его квартиру и установка устройства для негласного снятия информации прямо связано с его профессиональной деятельностью, в частности, подготовкой к печати отделом расследования газеты “Экспресс” ряда резонансных расследований. Также Т.Зозулинский является автором нескольких расследований, опубликованных в газете "Експрес" в декабре, в частности, относительно причастности семьи премьер-министра Украины Николая Азарова к завладению активами на крымском побережье, сделок вокруг дачи Президента в Магараче, злоупотреблений милицейского предприятия средствами граждан Украины”.

В издании отмечают, что “высококвалифицированный эксперт, который осуществил осмотр устройства, подтвердил, что это устройство для негласного снятия информации очень высокого качества с автономным источником питания”.

Сегодня, 8 января, журналисты газеты "Експрес" приняли решение прекратить сотрудничество с милицией в расследовании факта негласного проникновения неизвестных лиц в квартиру журналиста и установки там устройства для негласного снятия информации. Соответствующее официальное заявление редакции газеты размещено на интернет-сайте издания.