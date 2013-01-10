Прокуратура заставила университет отменить плату за пересдачу контрольных

В Тернопольском национальном экономическом университете уверяют, что студенты теперь смогут пересдавать ректорские контрольные бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на встрече со студентами заявил исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Крисоватый.

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«Прокуратура обязала нас внести уточнение в решение «О проведении текущего, итогового и семестрового контроля и внесении его результатов в автоматизированную информационную систему». Объясняю, что пересдать ректорскую контрольную можно бесплатно – до начала сессии. По желанию студент может позаниматься с преподавателем индивидуально, за такую консультацию уже придется платить», – сказал А. Крисоватый.

При этом он прибавил, что после изменений, внесенных сегодня, 10 января, в принятое Ученым советом вуза решение, студенты также смогут посетить общую консультацию, которая будет бесплатной.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2012 года в Тернополе свыше 100 студентов экономического университета протестовали против введения платы за пересдачу ректорских контрольных. Решением Ученого совета университета от 22 декабря 2012 года предусматривалось введение дополнительных платных консультаций: 140 грн за двухчасовую консультацию преподавателя по предмету, контрольная по которому не была успешно сдана.

Стоимость консультации, по словам А. Крисоватого, была рассчитана на основе калькуляции, утвержденной Министерством образования и науки.

При этом протестующие сетовали, что нововведение не только вынудит студентов вуза тратить дополнительные деньги на консультации, но и также уменьшит количество студентов, получающих стипендию, ведь если не платить за консультацию и оставлять академзадолженность, стипендия автоматически теряется.

А. Крисоватый решение Ученого совета назвал вынужденным шагом, потому что уровень знаний студентов по сравнению с предыдущими годами существенно ухудшился и многих из них пришлось бы отчислить из вуза за несданные контрольные. Чтобы исправить ситуацию и была введена плата за консультацию.

В начале января прокуратура Тернополя обязала руководство ТНЭУ устранить нарушение образовательного законодательства, а именно – наличие в организационно-предписывающих документах университета дополнительных условий по получению студентами разрешения на пересдачу итоговых контрольных, в частности, ректорской контрольной работы.