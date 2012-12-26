Студенты протестуют против платы за пересдачу контрольных

Как передает корреспондент УНИАН, акцию протеста они провели перед входом в свой вуз, протестуя против решения Ученого совета университета от 22 декабря о введении дополнительных платных консультаций.

Данным решением предусмотрено, что для пересдачи ректорской контрольной студентам теперь необходимо будет заплатить 140 грн за двухчасовую консультацию преподавателя по предмету, контрольная по которому не была успешна сдана.

Исполняющий обязанности ректора ТНЭУ Андрей Крысоватый, который вышел к студентам, пытался их убедить, что плата введена в их интересах.

«Во время мониторинга качества подготовки студентов к экзаменационной сессии мы увидели, что нужно отчислять более 340 человек. Ведь если студент по трем разным предметам получил менее 35 баллов, то его не допускают к сдаче сессии. И мы дали возможность исправить эту ситуацию. Если, например, есть три недопуска, можно пересдать одну ректорскую работу, получив дополнительную консультацию преподавателя. С двумя недопусками студенты могут сдавать экзамены, тогда не сданные ректорские контрольные переходят в разряд академзадолженности, которую можно ликвидировать уже после окончания сессии без каких-либо дополнительных консультаций. Мы не обязываем никого пересдавать ректорские контрольные», – заверил А.Крысоватый.

Стоимость консультации, по его словам, была рассчитана на основе калькуляции, утвержденной Министерством образования и науки.

При этом протестующие возмущались, что новшество не только вынудит студентов вуза тратить дополнительные деньги на консультации, но также и уменьшит количество студентов, которые получают стипендию, ведь если не платить за консультацию и оставлять академзадолженность, стипендии автоматически лишаешься.

В свою очередь А.Крысоватый назвал решение Ученого совета вынужденным шагом, поскольку уровень знаний студентов по сравнению с предыдущими годами существенно ухудшился. Чтобы исправить ситуацию и была введена плата за консультацию.

Полученные средства руководитель ТНЭУ пообещал направить на создание более комфортных условий для учебы в вузе.