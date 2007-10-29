Китайские препараты для похудения делали в Одесской области

В Одесской области разоблачены два злоумышленника, подделывавшие китайские препараты для похудения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование товарного знака).

Они организовали подпольное производство препаратов для похудения и незаконно использовали товарный знак китайской фирмы и фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью. В результате таких действий правонарушителей правособственнику нанесены убытки на сумму 167 тыс. грн.