Китайские препараты для похудения делали в Одесской области
16:56, 29 октября 2007Общество
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Злоумышленников задержали
В Одесской области разоблачены два злоумышленника, подделывавшие китайские препараты для похудения.
Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование товарного знака).
Они организовали подпольное производство препаратов для похудения и незаконно использовали товарный знак китайской фирмы и фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью. В результате таких действий правонарушителей правособственнику нанесены убытки на сумму 167 тыс. грн.
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