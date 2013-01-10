Украина сможет договориться с МВФ в первом квартале
Украина достигнет соглашения и получит новый транш кредита МВФ еще в первом квартале 2013 г., считают эксперты.
«Вполне вероятно, что будет достигнуто соглашение на уровне экспертов (staff level agreement), однако окончательное утверждение Советом директоров МВФ, вероятно, будет зависеть от выполнения ряда предварительных требований», — считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.
Прорыв в переговорах с МВФ — одно из главных требований, выдвинутых премьером Азаровым требований к обновленному экономическому блоку Кабмина: к снова утвержденному в должности главы Минфина Юрию Колобову, недавно присоединился новоназначенный министр экономики Игорь Прасолов (глава совета Нацбанка), курировать которых будет первый вице-премьер Сергей Арбузов (бывший председатель НБУ). У представителей Международного валютного фонда не было трений во время переговоров с «нацбанковской командой» во время общения еще в НБУ. "Обеспечение этих договоренностей было важной составляющей работы Нацбанка", - отмечал ранее экс-зампред правления НБУ Александр Савченко. Эксперты рассчитывают, что экономический блок под руководством Арбузова сможет найти общий язык с МВФ и во время работы в правительстве.
В этом случае Украина сможет получить кредитный транш еще до выполнения всего списка требований МВФ. «Полагаю, наша страна получит средства в рамках новой программы в первом квартале 2013 г. Мы предполагаем, что объем нового кредитного соглашения будет приблизительно равен неиспользованной сумме по текущей программе МВФ — $11 млрд.», — уверена г-жа Белан.
Впрочем, чудес от переговорщиков сегодня никто не ждет. «Фонд продолжит выдвигать к Украине ранее невыполненные требования. Это и повышение тарифов на газ и тепло для населения, и сбалансирование госбюджета, и более гибкое курсообразование на валютном рынке, и снятие ряда административных барьеров», — считает управляющий инвестиционными и пенсионными фондами «КИНТО» Николай Мягкий.
В тоже время финансисты допускают, что во время ожидаемого зимнего визита МВФ в Киев, чиновники все же смогут договориться о некоторых компромиссах, позволяющих запустить кредитование Украины до конца марта-2013 г. - как раз в период наименьшего давления на курс гривни.