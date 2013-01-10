Украина сможет договориться с МВФ в первом квартале

«Вполне вероятно, что будет достигнуто соглашение на уровне экспертов (staff level agreement), однако окончательное утверждение Советом директоров МВФ, вероятно, будет зависеть от выполнения ряда предварительных требований», — считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.



Прорыв в переговорах с МВФ — одно из главных требований, выдвинутых премьером Азаровым требований к обновленному экономическому блоку Кабмина: к снова утвержденному в должности главы Минфина Юрию Колобову, недавно присоединился новоназначенный министр экономики Игорь Прасолов (глава совета Нацбанка), курировать которых будет первый вице-премьер Сергей Арбузов (бывший председатель НБУ). У представителей Международного валютного фонда не было трений во время переговоров с «нацбанковской командой» во время общения еще в НБУ. "Обеспечение этих договоренностей было важной составляющей работы Нацбанка", - отмечал ранее экс-зампред правления НБУ Александр Савченко. Эксперты рассчитывают, что экономический блок под руководством Арбузова сможет найти общий язык с МВФ и во время работы в правительстве.

В этом случае Украина сможет получить кредитный транш еще до выполнения всего списка требований МВФ. «Полагаю, наша страна получит средства в рамках новой программы в первом квартале 2013 г. Мы предполагаем, что объем нового кредитного соглашения будет приблизительно равен неиспользованной сумме по текущей программе МВФ — $11 млрд.», — уверена г-жа Белан.

Впрочем, чудес от переговорщиков сегодня никто не ждет. «Фонд продолжит выдвигать к Украине ранее невыполненные требования. Это и повышение тарифов на газ и тепло для населения, и сбалансирование госбюджета, и более гибкое курсообразование на валютном рынке, и снятие ряда административных барьеров», — считает управляющий инвестиционными и пенсионными фондами «КИНТО» Николай Мягкий.

В тоже время финансисты допускают, что во время ожидаемого зимнего визита МВФ в Киев, чиновники все же смогут договориться о некоторых компромиссах, позволяющих запустить кредитование Украины до конца марта-2013 г. - как раз в период наименьшего давления на курс гривни.