В Харькове неизвестные избили гражданина Сирии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 21-летний иностранец был обнаружен под мостом по улице Деревянко с телесными повреждениями.

Сообщение о том, что гражданин Сирии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова поступило в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции Харькова от оператора «102» 8 января в 15.45. У потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, ушиб брюшной полости. Он находится в реанимационном отделении больницы.

Правоохранители г. Харькова начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений гражданину иностранного государства. Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Квалификация уголовного правонарушения на данное время не определена.

Ход досудебного расследования находится на контроле руководства прокуратуры Харьковской области, сообщили в пресс-службе.