Янукович дал орден грузинском патриарху

20:10, 09 января 2013
Общество
870 0

Янукович наградил грузинского патриарха Илию II орденом «За заслуги».

Илия ІІ / Фото с сайта pravoslavie.ru

Президент Украины Виктор Янукович наградил Католикоса-патриарха всей Грузии Илию II (Ираклия Георгиевича Гудушуари-Шиолашвили) орденом «За заслуги» II степени.

Соответствующий указ, датированный 9 января, обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отмечается в документе, грузинский патриарх отмечен за выдающийся личный вклад в развитие украинско-грузинских культурно-духовных связей, многолетнюю подвижническую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter