Янукович дал орден грузинском патриарху

Янукович наградил грузинского патриарха Илию II орденом «За заслуги».

Президент Украины Виктор Янукович наградил Католикоса-патриарха всей Грузии Илию II (Ираклия Георгиевича Гудушуари-Шиолашвили) орденом «За заслуги» II степени. Соответствующий указ, датированный 9 января, обнародован на официальном сайте главы Украинского государства. Как отмечается в документе, грузинский патриарх отмечен за выдающийся личный вклад в развитие украинско-грузинских культурно-духовных связей, многолетнюю подвижническую деятельность.

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