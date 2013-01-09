Янукович дал орден грузинском патриарху
20:10, 09 января 2013Общество
870 0
Янукович наградил грузинского патриарха Илию II орденом «За заслуги».
Илия II отмечен за "подвижническую деятельность" / Фото с сайта pravoslavie.ru
Президент Украины Виктор Янукович наградил Католикоса-патриарха всей Грузии Илию II (Ираклия Георгиевича Гудушуари-Шиолашвили) орденом «За заслуги» II степени.
Соответствующий указ, датированный 9 января, обнародован на официальном сайте главы Украинского государства.
Как отмечается в документе, грузинский патриарх отмечен за выдающийся личный вклад в развитие украинско-грузинских культурно-духовных связей, многолетнюю подвижническую деятельность.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter