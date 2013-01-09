В Нацбанке успокаивают, что резервов достаточно, чтобы удержать гривню

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий Литвицкий на пресс-конференции в среду.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, достаточны ли на сегодняшний день резервы НБУ для проведения подобных мер, он сказал: «У нас резервы на достойном уровне. Они достаточны для выполнения всех наших обязательств».

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долларов, в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5%.

На пресс-конференции 12 декабря бывший в то время председателем НБУ Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года.

По его словам, пополнение резервов возможно в результате вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.