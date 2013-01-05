За 2012 год золотовалютные резервы НБУ сократились на 22,8%

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.

Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте на 3,5% - до 1,89 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5%.

На пресс-конференции 12 декабря в то время председатель НБУ Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года.

По его словам, пополнение резервов возможно в результате вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.