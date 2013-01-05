За 2012 год золотовалютные резервы НБУ сократились на 22,8%
14:56, 05 января 2013Общество
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Золотовалютные резервы НБУ в декабре сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долларов, в целом за 2012 год - на 22,8% или на 7,248 млрд долларов (с 31,795 млрд долларов).
У Нацбанка осталось 24,546 млрд долларов резервов
Об этом сообщает сайт Национального банка Украины.
Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте на 3,5% - до 1,89 млрд долларов.
Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5%.
На пресс-конференции 12 декабря в то время председатель НБУ Сергей Арбузов заявил, что Нацбанк намерен нарастить золотовалютные резервы до конца года.
По его словам, пополнение резервов возможно в результате вступления в силу закона об обязательной продаже валюты.
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