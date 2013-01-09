СМИ: Похищенного нигерийскими пиратами украинца освободили

Ранее СМИ сообщали об освобождении только итальянцев.

Пираты напали на судно Asso Ventuno, которым управляет компания Augusta Offshore с головным офисом в Неаполе, 23 декабря у побережья нигерийского штата Байельса. При захвате моряки не пострадали, а само судно пираты вскоре освободили. После атаки оставшиеся на судне моряки сумели благополучно привести его в порт, сообщают РИА Новости.

Нападение пиратов произошло в районе, где действует повстанческая группировка "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND). Ее боевики совершают нападения на объекты нефтедобывающей отрасли страны, а также похищают иностранцев, работающих в нефтяной промышленности, с целью получения выкупа. Также здесь орудуют пираты, которые грабят гражданские суда.