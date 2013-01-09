СМИ: Похищенного нигерийскими пиратами украинца освободили
Украинский и трое итальянских моряков, похищенных пиратами с судна Asso Ventuno в декабре прошлого года у побережья Нигерии, освобождены, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на министра иностранных дел Италии Джулио Терци.
Ранее СМИ сообщали об освобождении только итальянцев.
Пираты напали на судно Asso Ventuno, которым управляет компания Augusta Offshore с головным офисом в Неаполе, 23 декабря у побережья нигерийского штата Байельса. При захвате моряки не пострадали, а само судно пираты вскоре освободили. После атаки оставшиеся на судне моряки сумели благополучно привести его в порт, сообщают РИА Новости.
Нападение пиратов произошло в районе, где действует повстанческая группировка "Движение за освобождение дельты Нигера" (MEND). Ее боевики совершают нападения на объекты нефтедобывающей отрасли страны, а также похищают иностранцев, работающих в нефтяной промышленности, с целью получения выкупа. Также здесь орудуют пираты, которые грабят гражданские суда.