Каждый четвертый плательщик НДС работает в Киеве

Это в 2,3 раза больше показателя 2011 года (6,4 тыс. субъектов предпринимательства) и составляет 26% от общего количества плательщиков НДС по Украине (58 тыс. субъектов предпринимательской деятельности), сообщает пресс-служба Госналогслужбы Украины в г. Киев.

По мнению налоговиков, позитивная динамика является следствием упрощения регистрационных процедур. В частности, в Киеве ежемесячно регистрируются около полутора тысяч новых плательщиков налога на добавленную стоимость. В декабре 2012 года было выдано 1500 свидетельств плательщика НДС, что в 2,7 раза больше по сравнению с декабрем 2011 года.

Сотрудники налоговых органов предполагают, что тенденция к росту количества плательщиков НДС будет сохраняться и далее, благодаря, в том числе, введению электронных сервисов.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2012 года объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость в целом по Украине составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС с начала года составил 43,9 млрд грн, что на 4,4 млрд грн (или 11,2%) больше показателя прошлого года.

Объем официально подтвержденной задолженности по возмещению НДС не превышает 5,5 млрд грн. При этом с 2013 года ГНСУ ожидает введения в Украине казначейского векселя для расчетов по возмещению НДС.

В госбюджете на 2013 год объем сбора налога на добавленную стоимость запланирован на уровне 154,576 млрд грн.