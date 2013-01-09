В Севастополе установят огромный церковный колокол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Севастополе во время проведения Рождественских мероприятий благочинный Севастопольского округа протоирей Сергей Халюта. По словам священника, колокол будет изготовлен благодаря поддержке городской государственной администрации, меценатам, жителям города, и это будет «самый большой колокол в Крыму, и на нем будут высечены слова о том, что сей колокол отлит в честь 1025-летия Крещения Руси. Отлит благодарными потомками святого равноапостольного князя Владимира».

Как планируется, колокол будет отлит на одном из заводов города Донецка, а установят его к 28 июня текущего года, ко Дню равноапостольного князя Владимира.

Свято-Владимирский собор находится на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический».