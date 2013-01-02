В Херсоне американка умерла от травм после падения на улице

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области 31 декабря 2012 года на углу улиц Филатова и Розы Люксембург в Херсоне потеряла равновесие, упала и получила травмы 58-летняя гражданка США, жительница американского города Колорадо Спрингс (штат Колорадо, административный центр округа Эль-Пасо, США).

В сообщении указывается, что женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы им. О.А.Тропиных с диагнозом «открытый перелом эндопротеза коленного сустава, большая потеря крови, остановка сердца».

1 января пострадавшая умерла.

По информации источника в облуправлении МВД 58-летняя гражданка США вместе с 57-летним мужем прибыли в Украину в сентябре 2012 года по приглашению херсонского прихода Пресвитерианской церкви. Супруги занимались миссионерской деятельностью.