Мужчина из карабина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, 27 декабря 2012 года около 14 часов 49-летний мужчина, находясь у себя в квартире, из охотничьего карабина убил свою 32-летнюю супругу, которая вернулась из магазина домой вместе с их восьмилетней дочерью", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что после убийства жены мужчина из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома, произвел несколько беспорядочных выстрелов на улицу, убив еще одного человека, а затем застрелился сам.

"Девочка не смогла самостоятельно открыть дверь квартиры, в связи с чем по телефону сообщила своей бабушке о случившемся, которая вызвала сотрудников правоохранительных органов", - пояснила она.

Убитый при беспорядочной стрельбе из окна оказался 51-летним владельцем ночного клуба. Бизнесмена нашли лежащим на улице возле его автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с огнестрельными ранениями груди и спины. По данным местных жителей, погибший предприниматель был известен в городе как владелец нескольких объектов недвижимости, в том числе популярного ночного клуба.