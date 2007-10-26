В Горловке Донецкой области врачи спасли от алкогольного отравления 8-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, школьник поступил в реанимацию второй горбольницы Горловки с диагнозом "отравление алкоголем".

Сотрудники криминальной милиции по делам несовершеннолетних выяснили, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье, мать злоупотребляет алкоголем, и в доме практически всегда на столе присутствует водка. В итоге однажды мальчик подбежал к столу, схватил стакан и залпом хлебнул из него. Ребенок не знал, что в стакане находится не вода, а водка.

В результате наступила интоксикация, и матери пришлось вызвать «скорую помощь».