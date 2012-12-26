Налоговики просят Дедов Морозов и Снегурочек уплатить налоги

Государственная налоговая служба, которая в 2013 году вольется в Министерство доходов сборов, призывает граждан Украины, решивших подзаработать на новогодние праздники Дедами Морозами, Снегурочками или другими сказочными персонажами, не забыть уплатить налог на доходы физических лиц.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном агентству УНИАН.

”Не секрет, что именно в это время среди населения стремительно растет спрос на услуги работников этих профессий. ГНС Украины отмечает, что при получении гражданами доходов от предоставления услуг в сфере развлечений (обычно это - проведение новогодних поздравлений на заказ, участие в праздничных представлениях, балах, маскарадах, корпоративах в качестве Деда Мороза и Снегурочки) необходимо платить налог на доходы физических лиц”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что специалисты налоговой провели мониторинг интернет-объявлений и объявлений в социальных сетях и выяснили, что стоимость услуг «новогодних» актеров в Киеве составляет в среднем от 250 до 3 500 грн за час, во Львове вызвать на праздник Деда Мороза и Снегурочку стоит от 300 грн до 1200 грн, в Донецке - от 150 до 2 500 грн, в Харькове гражданам придется выложить от 150 до 1 800 грн в час.

Одновременно налоговая служба призывает предприятия и предпринимателей, осуществляющих организацию новогодних праздников, должным образом оформить взаимоотношения с временными работниками - актерами и аниматорами, которые задействованы в праздничных поздравлениях во время новогодних и рождественских праздников.

Как ранее сообщал УНИАН, госбюджетом на 2013 год запланировано поступление в казну 78,026 млрд грн налога на доходы физлиц.

Основными факторами, которые, как ожидается, положительно повлияют на увеличение поступлений от данного налога, названы рост расходов на оплату труда, легализация зарплат, увеличение доходов низкооплачиваемых слоев населения за счет повышения минимальных социальных гарантий, увеличение доходов домашних хозяйств за счет индивидуальной предпринимательской деятельности, а также увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

По данным Госналогслужбы, в январе-июле 2012 года поступления от налога на доходы физлиц в сводный бюджет Украины составили 37,9 млрд грн, что на 4,8 млрд грн больше, чем в январе-июле 2011 года (темпы роста составляют 14,4%).