Азаров объясняет, почему не достиг большего

Украина завершает 2012 год с небольшим экономическим ростом и, к сожалению, стране не удалось достичь того, что намечалось в экономике из-за мирового кризиса и дискриминационной цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в среду, 26 декабря, во время заседания Кабинета министров.

«В экономическом плане главным пунктом было поддержание стабильности в условиях мирового кризиса, и мы это сделали. Год заканчивается небольшим, но все-таки ростом экономики. К большому сожалению, мы не достигли большего – того, что намечали. Потому что внешние рынки и мировой рынок который год подряд демонстрируют "экономический пессимизм", а дискриминационная цена на газ продолжает душить развитие нашей экономики. Мы вынуждены рассчитывать только на собственные силы», - сказал премьер-министр.

Вместе с тем, он назвал и ряд улучшений, достигнутых в 2012 году. В частности, улучшение позиций страны в рейтинге легкости процедур ведения бизнеса Doing Business, а также в общем глобальном рейтинге конкурентоспособности.

«С нового года мы снижаем ставку налога на прибыль до 19%, что является наименьшим показателем ставки налога на прибыль в Европе», - отметил глава правительства. Кроме того, по его словам, 2012 год был эффективным в части реализации социальных инициатив. «На протяжении года показатель прожиточного минимума увеличивался 5 раз, а показатель минимальной заработной платы – 6 раз», - обратил внимание премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ходе заседания Совета регионов 25 декабря заявил, что рост номинального валового внутреннего продукта Украины в 2012 году ожидается на уровне до 1%, что ниже бюджетных ориентиров. Также Президент подчеркнул, что в результате меньшего роста экономики бюджетный дефицит в текущем году ожидается в размере 2,6% ВВП.

Вместе с тем, по данным Госстата, в третьем квартале 2012 года ВВП страны сократился на 1,3% (в третьем квартале 2011 года этот показатель вырос на 6,6%).