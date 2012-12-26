Киевсовет согласен, что нужно новое кладбище, но ведь не в Пуще-Водице

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на пленарном заседании Киевского городского совета.

В частности, депутаты отклонили проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 22,86 га ритуальной службе специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» на Гостомельском шоссе для обустройства кладбища со строительством хозяйственных зданий и сооружений.

«Ритуальная служба соместно с Киевземом должны подыскать другой участок для обустройства кладбища, который не будет ни лесом, ни объектом природно-заповедного фонда. Безусловно, проблему нехватки мест для захоронений необходимо решать, но не за счет уничтожения 23 га векового леса», - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, председатель фракции «Республика Киев» Денис Москаль, информирует пресс-служба фракции.

По словам депутата, КП «Святошинское лесопарковое хозяйство» как землепользователь указанного земельного участка не давало согласия на его отвод.

«Святошинске лесопарковое хозяйство выступает категорически против отвода 23 га леса, тем более, что это территория ландшафтного заказника местного значения «Пуща-Водица». Подчеркну, что лес по своим функциональным назначениям должен служить рекреационным потребностям киевлян», - заметил Д.Москаль.

Он также отметил, что в Киеве действует мораторий на удаление зеленых насаждений и на смену целевого назначения земель рекреационного назначения.

Депутат напомнил, что на пленарном заседании 29 ноября этот проект уже рассматривался в сессионном зале и был отклонен депутатами.