Украина добилась прорыва в переговорах с Киргизией по ВТО

Украина добилась прорыва в переговорах с Киргизией в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".Вчера в Женеве в ходе неформального заседания рабочей группы киргизская делегация признала необоснованность своих претензий по отмене Украиной импортных пошлин на аграрную продукцию, пообещав подписать двусторонний протокол, если Киев сохранит действующую между странами зону свободной торговли. Впрочем, об окончании переговоров пока говорить рано, констатируют эксперты. Политический кризис в Киргизии может затянуть подписание протокола, от которого зависит вступление Украины в ВТО, на неопределенный срок.

Помимо успешных переговоров с представителями Киргизии Украине удалось добиться одобрения рабочей группой итогового отчета о полном соответствии украинского законодательства стандартам и нормам ВТО. "Мы достигли прогресса в согласовании отчета. Из 20 несогласованных положений после заседания остались лишь 3, которые могут быть в рабочем порядке решены заинтересованными сторонами в течение месяца",– уточнил источник газеты "Коммерсант-Украина". Например, был полностью урегулирован вопрос маркировки детского питания с содержанием генно-модифицированных продуктов.

Уже в конце ноября на официальном заседании рабочей группы Украина сможет одобрить отчет и направить его в секретариат ВТО, что является прецедентом для организации. "Впервые в рамках ВТО глава рабочей группы, посол Чили при ВТО Марио Матус, выступил с инициативой завершить работу над отчетом до окончания согласования тарифного приложения (будет одобрен после подписания протокола с Киргизией.–Ъ),– сказал переговорщик.– Пока еще ни одна страна не выторговывала для себя таких разрешений".

Впрочем, эксперты опасаются, что политический кризис в Киргизии может в очередной раз оттянуть подписание протокола и окончательное завершение переговорного процесса в рамках ВТО. Напомним, в понедельник президент Киргизии Курманбек Бакиев распустил парламент, а в среду оправил в отставку правительство. "Действительно, теперь переговоры с Киргизией можно было бы завершить через месяц,– говорит эксперт центра `CASE-Украина` Светлана Таран.– Но в условиях политического кризиса новое правительство захочет как минимум детально вникнуть в договоренность, а может, и попиариться на ней перед выборами и требовать ее пересмотра". "Роспуск киргизского парламента и отставка правительства могут означать, что в ближайшие три месяца эта страна самоустранится от переговоров с Украиной",– считает аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Виталий Ваврищук. В этом случае, по его оценкам, вступление Украины в ВТО может состояться лишь во второй половине 2008 года.