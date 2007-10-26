Никиту Михалкова попросили не расписываться за все культурное сообщество

Группа деятелей российской культуры ответила своим "открытым письмом" на послание президенту Владимиру Путину, опубликованное за подписями Никиты Михалкова и Зураба Церетели в номере "Российской газеты" от 16 октября.

Авторы появившегося в "РГ" письма обращались к Путину с просьбой остаться на своем посту на следующий срок. Из текста послания следовало, что идею "третьего срока" Путина разделяет "все художественное сообщество России" и "десятки тысяч художников и деятелей отечественных культуры и искусства". Обращение было подписано президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, вице-президентом РАХ Таиром Салаховым, ректором петербургской Академии художеств Альбертом Чаркиным и президентом Российского фонда культуры Никитой Михалковым.

В ответ на эту публикацию, получившую название "Письмо четырех", группа деятелей российской культуры написала свое "открытое письмо" президенту Путину. В обращении, текст которого 25 октября оказался в распоряжении радиостанции "Эхо Москвы", говорится, что "подписавшим обращение Никите Михалкову, Зурабу Церетели и другим никто не давал права представлять все сообщество деятелей культуры. То, что они себе это позволили, - факт возмутительный, да и просто неприличный. Такое обращение бросает тень не только на тех, кто его подписал, но и на Вас как президента".

Подписи под этим вариантом письма Владимиру Путину, сообщает Лента.ру, поставили историк литературы Мариэтта Чудакова, актеры Олег Басилашвили и Сергей Юрский, художник Юрий Аввакумов, драматург Александр Гельман.