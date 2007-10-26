Открытие памятника Екатерине ІІ будут охранять 150 милиционеров
08:02, 26 октября 2007Общество
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Это должно произойти в субботу
|Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет принимает участие в праздновании Дня Военно-морских Сил Украины
Это должно произойти в субботу. Представители правых организаций города против памятника - ведь именно Екатерина разрушила Запорожскую Сечь. Предстоятель Украинской Православной церкви Киевского патриархата Филарет распространил заявление в котором говорит - "Пам`ятникови Екатерине II не должно быть места на земле Независимой Украины. Его установление - надругательство над памятью о замученых казаках, закрепощенных крестьянах и пруганной церкви", - цитирует Филарета 5 канал. А партия "Народный Союз "Наша Украина" предостерегает: открытие монумента лишь приведет к общественным противостояниям.
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