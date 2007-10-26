Школьное питание дорожает вместе с ценами на продукты

Власти Запорожья в связи с резким ростом цен на продукты питания приняли решение увеличить бюджетное финансирование питания школьников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ поручил за счёт перераспределения средств городского бюджета профинансировать 80 тысяч гривен, чтобы до конца года выделять на школьные завтраки не по 2 гривны, как сейчас, а по 2 гривны 50 копеек (для малообеспеченных - 3,5 грн. вместо 2,75 грн.).

При этом, по данным пресс-службы, "городской председатель признал, что для обеспечения калориями детского организма эту сумму нужно было бы увеличить вдвое, но ресурсы городской казны не позволяют".