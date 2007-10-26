ВАСУ вынес решение в деле ”5 политических сил против ЦИК” (расширенная)

Высший административный суд Украины не обнаружил в действиях Центральной избирательной комиссии нарушений при установлении результатов досрочных парламентских выборов, которые состоялись 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявила коллегия судей ВАСУ, таким образом отказав в удовлетворении исковых требований пяти политическим партиям, которые обратились с иском к ЦИК.

Суд своим постановлением постановил, что ЦИК при установлении результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года действовала правомерно и соблюдала нормы действующего законодательства.

В частности, согласно с постановлением ВАСУ, протокол Центризбиркома от 15 октября 2007 года об установлении результатов выборов в своем итоге полностью отвечает содержанию протоколов окружных избирательных комиссий и заграничного избирательного округа. При этом, эти протоколы не были раньше отменены Центральной избирательной комиссией или судами.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что к компетенции ЦИК не относится вопрос о пересчете голосов или признании выборов недействительными, на что указывали истцы.

Кроме того, суд не нашел нарушений в действиях ЦИК во время составления списков избирателей. В частности, в этом вопросе истцы указывали, что Центральная избирательная комиссия отстранилась от процесса составления списков избирателей. Суд в своем постановлении указал, что к процессу составления списков избирателей и их уточнения имели отношение исключительно рабочие группы органов местной власти.

Кроме того, суд не получил от истцов фактов подкупа избирателей, которые должны быть установлены судом, идет речь в постановлении ВАСУ.

Согласно с постановлением, ЦИК в полной мере выполнила свой долг относительно обеспечения предоставления субъектам избирательного процесса равного доступа к СМИ за счет государственных средств.

Своим постановлением Высший административный суд Украины отменил запрет на публикацию официальных результатов выборов в газетах “Урядовий кур’єр” и “Голос Украины”.

Постановление ВАСУ вступает в силу с момента его предания огласке, является окончательным и не подлежит обжалованию.

Копию решения все стороны судебного процесса смогут получить 29 октября, сообщил председательствующий в суде Александр ПАСЕНЮК, который зачитывал постановление Высшего административного суда Украины.

Как сообщал УНИАН, Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины, Всеукраинская партия народного доверия и Партия свободных демократов просили суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; такими, которые привели к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, дачи им неподобающей оценки, не проведения мероприятий по устранению нарушений; а также требовали провести пересчет голосов.