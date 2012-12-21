Мэрия Одессы: после штурма свободовцев в больнице оказались 3 охранника
Мэрия Одессы заявляет о госпитализации 3 охранников, пострадавших 21 декабря во время штурма здания городского совета.
Об этом сказано в сообщении управления информации Одесского городского совета.
В нем говорится, что 2 охранника сейчас находятся в реанимации, состояние их здоровья оценивается как «тяжелое стабильное».
Уточняется, что трое охранников после окончания заседания сессии горсовета сами обратились непосредственно к начальнику городского управления здравоохранения Игрою Шпаку.
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«Охранники жаловались на сильные головные боли, тошноту, головокружение, обильное слезотечение, чувство жжения в верхних дыхательных путях, а также на множественные ушибы тела и ссадины лица, грудную боль, чувство нехватки воздуха. Было принято решение срочно доставить их в ближайшую больницу», - сообщил Игорь Шпак.
Пострадавших доставили в приемное отделение городской клинической больницы №9.
Как сообщила ее главный врач, у двоих пострадавших - химический ожог дыхательных путей, острая дыхательная недостаточность.
Также у них - признаки сотрясения головного мозга и поражение глаз неизвестным газом. У третьего потерпевшего - ушиб правой половины грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, он находится хирургическом отделении. Состояние его здоровья «средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, в Одессе сторонники ВО «Свобода» пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет. Как говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», акция протеста перед зданием мэрии организована против переименования одной из улиц города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.
Одесская городская организация ВО «Свобода» обвиняет охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.
Прокуратура Одессы начала уголовное производство по факту штурма мэрии Одессы.