Мэрия Одессы: после штурма свободовцев в больнице оказались 3 охранника

Об этом сказано в сообщении управления информации Одесского городского совета.

В нем говорится, что 2 охранника сейчас находятся в реанимации, состояние их здоровья оценивается как «тяжелое стабильное».

Уточняется, что трое охранников после окончания заседания сессии горсовета сами обратились непосредственно к начальнику городского управления здравоохранения Игрою Шпаку.

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«Охранники жаловались на сильные головные боли, тошноту, головокружение, обильное слезотечение, чувство жжения в верхних дыхательных путях, а также на множественные ушибы тела и ссадины лица, грудную боль, чувство нехватки воздуха. Было принято решение срочно доставить их в ближайшую больницу», - сообщил Игорь Шпак.

Пострадавших доставили в приемное отделение городской клинической больницы №9.

Как сообщила ее главный врач, у двоих пострадавших - химический ожог дыхательных путей, острая дыхательная недостаточность.

Также у них - признаки сотрясения головного мозга и поражение глаз неизвестным газом. У третьего потерпевшего - ушиб правой половины грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, он находится хирургическом отделении. Состояние его здоровья «средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сторонники ВО «Свобода» пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета. Участники штурма сломали входные двери в горсовет. Как говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», акция протеста перед зданием мэрии организована против переименования одной из улиц города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.

Одесская городская организация ВО «Свобода» обвиняет охрану мэрии Одессы в применении против митингующих возле здания городского совета слезоточивого газа и водометов.

Прокуратура Одессы начала уголовное производство по факту штурма мэрии Одессы.