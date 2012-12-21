«Свобода» обвиняет охрану мэрии Одессы в применении слезоточивого газа и водометов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении пресс-службы организации ВО «Свобода».

«Одесская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода» совместно с предпринимателями и обществом в знак протеста против антинародной деятельности, коррумпированности и непрозрачности деятельности Одесского горсовета штурмовали админздание», - напоминают в партии.

Уточняется, что это произошло после того как на сессию горсовета не допустили народного депутата, члена фракции ВО «Свобода», главу Одесской областной организации партии Павла Кириленко.

«Охрана грубо нарушила Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и Конституцию Украины и начала в жесткой форме препятствовать депутату в его деятельности. Чтобы помочь своему избраннику, около полутора сотен возмущенных активистов начали штурмовать здание. Однако охрана применила против людей слезоточивый газ и водометы», - сказано в заявлении.

В свою очередь в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области УНИАН сообщили, что около 11.00 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что неизвестные лица ломают входные двери в административное здание городского совета.

На место происшествия прибыли сотрудники Приморского райотдела милиции.

«Установлено, что группа в количестве 30 человек во главе с народным депутатом Украины Павлом Кириленко пытается войти в помещение мэрии во время проведения сессии городского совета, однако была остановлена сотрудниками частной охранной структуры, обеспечивающей охрану и пропускной режим на данном объекте», - сообщили в милиции.

В знак протеста граждане взломали входную дверь, намереваясь войти силой, в ответ охрана применила пожарный гидрант, разогнав нападающих водой.

В милиции утверждают, что пострадавших в результате данного инцидента нет.

Сейчас правоохранителями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сторонники ВО «Свобода» пытались штурмом взять здание мэрии, в котором проходило заседание сессии городского совета.

Участники штурма сломали входные двери в горсовет.

Как говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», акция протеста перед зданием мэрии организована против переименования одной из улиц города, которая сейчас носит имя Ивана и Юрия Лип.

В ходе столкновений у здания Одесского городского совета сотрудники милиции задержали нескольких протестующих.