Горсовет просить вернуть права на места продажи алкоголя

Как передает корреспондент УНИАН, данное обращение было принято большинством голосов на 23-й сессии Николаевского горсовета.

В обращении сказано, что до февраля 2010 года благодаря наличию в ст. 15-3 Закона Украины «О гоcyдаpcтвeнном peгyлиpoвaнии пpoизвoдcтвa и oбopoтa cпиpтa этилoвoгo, кoньячнoгo и плoдoвoгo, aлкoгoльныx нaпиткoв и тaбaчныx издeлий» пункта «в других местах, определенных органами местного самоуправления», органы местного самоуправления могли определять места, где запрещена продажа алкогольных напитков, табачных изделий и пива, в частности, вводить территориальные ограничения продажи алкогольных напитков, табачных изделий вблизи дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений всех аккредитаций.

Согласно сообщению, 21 января 2010 года были приняты поправки в данный закон, которыми пункт «в других местах, определенных органами местного самоуправления», был исключен из редакции статьи 15-3 Закона.

Депутаты Николаевского горсовета подчеркивают, что "в соответствии с действующей редакцией Закона органы местного самоуправления не имеют полномочий по определению других мест, где запрещается продажа алкогольных напитков, табачных изделий, пива".

"Депутаты Николаевского городского совета вносят предложение о включении в редакции ст. 15-3 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» пункта следующего содержания: «в других местах, определенных органами местного самоуправления», что, в свою очередь, даст возможность поселковым, сельским, городским советам ограничить продажу алкогольных напитков, табачных изделий, пива вблизи дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, высших учебных заведений всех уровней аккредитации, а также в местах массового отдыха людей на воде (на пляжах)" - сказано в обращении.