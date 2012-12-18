Главное за день: обзор топ-новостей
Самая громкая новость дня - Янукович отложил свой визит в Москву. Кроме того: очередной суд по делу ЕЭСУ перенесен, может появиться еще один беженец из Украины, власть задолжала украинцам 1,3 миллиарда, новый Кабмин - на подходе.
Более полная картина - в нашем обзоре:
Рабочий визит Януковича в Москву перенесли
Для успешной реализации этих договоренностей понадобились дополнительные консультации на экспертном уровне, - отметили в пресс-службе Президента.
Суд перенес рассмотрение дела ЕЭСУ
Киевский районный суд Харькова на 18 января 2013 перенес рассмотрение уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».
На сегодняшнем заседании парламента было принято два постановления и назначена дата следующего заседания.
Шкиль выехал в Чехию и может там просить политического убежища
Бютовец, который не попал в новую ВР, отметил, что политические преследования в отношении него никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года у администрации президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто.
Медкомиссия: Противопоказаний для доставки Тимошенко в суд нет
Главный врач ЦКБ «Укрзализныци» сказал: «По заключению комиссии, медицинских противопоказаний нет, однако учитывалось мнение немецких специалистов (Немецкий врач сегодня рассказала, что Тимошенко все еще не может передвигаться без ходунков) о необходимости продолжения лечения. Лечение не закончено».
Власть задолжала бюджетникам уже 1,3 миллиарда
Председатель Госфининспекции предположил, что полетят чиновничьи головы.
Тюремщики заявляют, что Луценко операция не нужна
Ранее пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook сообщила, что медики приняли решение в течение полугода провести операцию экс-министру внутренних дел Ю.Луценко.
Советник Путина: рано или поздно Украина присоединится к Таможенному союзу
Глазьев выразил надежду, что Украина, которая является наблюдателем в ЕврАзЭС, "возобновит участие в евразийском интеграционном процессе".
Налоговая призывает не искать политики в аресте акций мужа Тимошенко
«Суть обвинения в том, что было нарушено валютное законодательство, и за это налагаются штрафы, которые не были оплачены. Для этого на активы был наложен арест, с тем чтобы оплатить штрафы », - сказал Клименко.
СМИ: Азаров в среду представит новый Кабинет министров
По сообщениям источников, идут последние консультации по поводу нового состава Кабмина.