Главное за день: обзор топ-новостей

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Рабочий визит Януковича в Москву перенесли

Для успешной реализации этих договоренностей понадобились дополнительные консультации на экспертном уровне, - отметили в пресс-службе Президента.

Суд перенес рассмотрение дела ЕЭСУ

Киевский районный суд Харькова на 18 января 2013 перенес рассмотрение уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Депутаты уже разошлись

На сегодняшнем заседании парламента было принято два постановления и назначена дата следующего заседания.

Шкиль выехал в Чехию и может там просить политического убежища

Бютовец, который не попал в новую ВР, отметил, что политические преследования в отношении него никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года у администрации президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто.

Медкомиссия: Противопоказаний для доставки Тимошенко в суд нет

Главный врач ЦКБ «Укрзализныци» сказал: «По заключению комиссии, медицинских противопоказаний нет, однако учитывалось мнение немецких специалистов (Немецкий врач сегодня рассказала, что Тимошенко все еще не может передвигаться без ходунков) о необходимости продолжения лечения. Лечение не закончено».

Власть задолжала бюджетникам уже 1,3 миллиарда

Председатель Госфининспекции предположил, что полетят чиновничьи головы.

Тюремщики заявляют, что Луценко операция не нужна

Ранее пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook сообщила, что медики приняли решение в течение полугода провести операцию экс-министру внутренних дел Ю.Луценко.

Советник Путина: рано или поздно Украина присоединится к Таможенному союзу

Глазьев выразил надежду, что Украина, которая является наблюдателем в ЕврАзЭС, "возобновит участие в евразийском интеграционном процессе".

Налоговая призывает не искать политики в аресте акций мужа Тимошенко

«Суть обвинения в том, что было нарушено валютное законодательство, и за это налагаются штрафы, которые не были оплачены. Для этого на активы был наложен арест, с тем чтобы оплатить штрафы », - сказал Клименко.

СМИ: Азаров в среду представит новый Кабинет министров

По сообщениям источников, идут последние консультации по поводу нового состава Кабмина.