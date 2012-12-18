СМИ: Азаров в среду представит новый Кабинет министров

В среду премьер-министр Украины Николай Азаров представит состав нового Кабинета министров.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Судя по всему, никаких сюрпризов не будет, считает собеседник издания.

Вероятным кандидатом на должность первого вице-премьера называют Андрея Клюева.

Свои посты, скорее всего, сохранят Борис Колесников, Юрий Бойко, Дмитрий Табачник, Виталий Захарченко, Раиса Богатырева и Юрий Колобов. Последний, возможно, получит еще и полномочия вице-премьера.

Одним из претендентов на пост министра культуры называют Анну Герман.