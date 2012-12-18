Советник Путина: рано или поздно Украина присоединится к Таможенному союзу

Речь о присоединении Украины к Таможенному союзу пока не идет, но первое, что она получит от участия в этом объединении, - отмена пошлин на поставки нефти и газа из России, а в совокупности улучшение условий торговли для Украины в случае вступления в ТС составит 9 млрд долларов.

Об этом заявил журналистам советник Президента РФ Сергей Глазьев, передает РИА «Новости».

С.Глазьев выразил надежду, что Украина, которая является наблюдателем в ЕврАзЭС, "возобновит участие в евразийском интеграционном процессе".

По его словам, Украина "изначально была одним из инициаторов формирования Единого экономического пространства, но когда на Украине произошел оранжевый переворот, она выпала из интеграционного процесса, хотя был практически полностью сформирован пакет документов по ЕЭП с участием тройки Россия-Белоруссия-Казахстан, более того, Украина даже ратифицировала договор о Едином экономическом пространстве".

"Поэтому мы ждем, что Киев вернется к тем планам, и Украина вновь включится в нашу работу по интеграции", - сказал С.Глазьев.

"Мы ждем результатов и не будем заглядывать вперед, но пока речь о процессе присоединения Украины к ТС не идет, у нас нет ни заявления Украины, мы не ведем переговоры, мы ведем только консультации и обмен мнениями на разных уровнях", - подытожил советник Президента РФ.

"Рассчитываем, что эта работа будет в какой-то мере обобщена, и если будут приняты политические решения, то я могу сказать, что серьезных препятствий для участия Украины в нашем интеграционном процессе нет", - заявил С.Глазьев.

"Украина является членом ВТО, Россия после вступления в ВТО в течение двух лет вместе с Таможенным союзом снижает ставки таможенного тарифа на 2%, мы тем самым вплотную приближаемся к тому уровню таможенного тарифа, который есть на Украине, то есть очень многое предварительно сделано", - отметил он.

"Что касается поставок энергоносителей, то в рамках ТС нет пошлин, ни экспортных, ни импортных. Поэтому первое, что Украина получит в случае вступления в ТС, - это отмена экспортных пошлин на поставки газа и нефти. Кроме того, будет обеспечен беспрепятственный доступ украинских товаров агропромышленного комплекса, продовольственных товаров на наш рынок", - заявил советник Президента РФ.

По его словам, в совокупности улучшение условий торговли для Украины в случае вступления в ТС составит 9 млрд долларов, что будет «прямым плюсом к украинскому торговому балансу».

"С учетом того, что дефицит платежного баланса Украины более 5 миллиардов долларов, что создает угрозу для стабильности гривны, участие Украины в ТС позволит ей немедленно стабилизировать свое финансовое положение и обеспечить стабильность курса национальной валюты", - подчеркнул С.Глазьев.

"То есть для Украины это жизненно важный вопрос. В перспективе участие Украины в ТС позволит поднять ей уровень экономической активности на 17% ВВП в десятилетний период", - полагает советник Президента РФ.

"Мы рассчитываем на здравый смысл и понимание наших общих интересов. Из всех государств - потенциальных участников ЕЭП для Украины выигрыш выглядит наибольшим, поскольку экономика Украины больше других зависит от импорта энергоносителей, от доступа на наши рынки", - сказал С.Глазьев.

Он выразил уверенность, "что рано или поздно Украина присоединится, но чем раньше, тем лучше, потому что наши расчеты показывают: чем позже, тем меньше экономический эффект".

Как сообщал УНИАН, запланированный на сегодня, 18 декабря, рабочий визит Президента Украины В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

Пресс-служба Президента Украины напомнила, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности – выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о переносе сроков визита», – отметили в пресс-службе.

13 декабря В.Янукович заявил, что Украина «будет постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза».