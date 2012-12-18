Тюремщики заявляют, что Луценко операция не нужна

Как сообщает пресс-служба ГПтСУ, 17 декабря Ю.Луценко в Менской исправительной колонии (№91) был комиссионно, 11 высококвалифицированными врачами, осмотрен специалистами Минздрава Украины.

При этом отмечается, что в состав этой комиссии вошли все рекомендованные женой Ю.Луценко врачи.

«По результатам медицинского осмотра, члены комиссии констатировали удовлетворительное состояние осужденного. После общения с пациентом врачами была рекомендована диетотерапия, проведение одного из лабораторных исследований, а также откорректирован медикаментозный курс», - отмечается в сообщении.

Отдельно врачи подтвердили, что безотлагательной необходимости в проведении одной из медицинских манипуляций нет, такая процедура может быть проведена в период от 3 до 6 месяцев. Вместе с тем комиссией было отмечено, что на сегодняшний день проведение других медицинских манипуляций, оперативных вмешательств и интенсивной терапии Ю.Луценко не требует, идет речь в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook сообщила, что медики приняли решение в течение ближайших полгода провести операцию экс-министру внутренних дел Ю.Луценко.

"В состав комиссии входило 12 врачей высшей категории - профессора в разных областях, среди них и те, кто уже осматривал Луценко... После осмотра и общения с Луценко было принято единодушное решение врачей - операция нужна в течение ближайших полгода", - сказала пресс-секретарь.