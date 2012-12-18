Немецкий врач: Тимошенко еще не может передвигаться без ходунков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лечащий врач Ю.Тимошенко из клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр сообщила на брифинге в Харькове.

«Возобновление реабилитации считается необходимым, поскольку пациентка без ходунков не способна сейчас передвигаться, то есть самостоятельное движение, самостоятельная ходьба сейчас невозможны», - сказала она.

А.Райсхауэр отметила, что после завершения голодовки состояние здоровья Ю.Тимошенко «значительно улучшилось».

«Исходя из этого, можно сделать вывод, что последствия голодовки уже преодолены, и сейчас можно опять возобновить реабилитационный процесс», - сказала немецкий специалист.

Она также добавила, что состояние Ю.Тимошенко усложнено болевым синдромом.

По словам А.Райсхауэр, сейчас невозможно точно сказать, сколько еще будет продолжаться лечение Ю.Тимошенко.

Она отметила, что в настоящее время остаются в силе рекомендации о необходимости поддержания покоя пациентки и избежания ею стрессовых ситуаций.

«Это одна из предпосылок успешного хода реабилитации. Самое главное, чтобы реабилитация происходила без нарушений, без каких-либо препятствий», - сказала врач.

В свою очередь главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев отметил, что вчера и сегодня в больнице работала медицинская комиссия с участием немецкого специалиста.

Главный врач напомнил, что Ю.Тимошенко завершила выход из голодовки в конце прошлого месяца. По его словам, еще в период выхода из голодовки она начала проходить лечебные процедуры.

М.Афанасьев отметил, что в будущем двигательная активность Ю.Тимошенко будет расширяться, а также будут увеличиваться физические нагрузки.

Главный врач отметил, что экс-премьер проходит все процедуры в соответствии с рекомендациями, предоставленными немецкими специалистами.

М.Афанасьев сказал, что медкомиссия, учитывая мнение немецких специалистов, решила продолжить лечение Ю.Тимошенко на базе ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці», с тех пор ее процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и А.Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации по продолжению ее реабилитации.