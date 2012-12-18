Немецкий врач: Тимошенко еще не может передвигаться без ходунков
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится на лечении в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці», пока не может передвигаться самостоятельно, без использования ходунков, поэтому необходимо продолжить процесс ее реабилитации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лечащий врач Ю.Тимошенко из клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр сообщила на брифинге в Харькове.
«Возобновление реабилитации считается необходимым, поскольку пациентка без ходунков не способна сейчас передвигаться, то есть самостоятельное движение, самостоятельная ходьба сейчас невозможны», - сказала она.
А.Райсхауэр отметила, что после завершения голодовки состояние здоровья Ю.Тимошенко «значительно улучшилось».
«Исходя из этого, можно сделать вывод, что последствия голодовки уже преодолены, и сейчас можно опять возобновить реабилитационный процесс», - сказала немецкий специалист.
Она также добавила, что состояние Ю.Тимошенко усложнено болевым синдромом.
По словам А.Райсхауэр, сейчас невозможно точно сказать, сколько еще будет продолжаться лечение Ю.Тимошенко.
Она отметила, что в настоящее время остаются в силе рекомендации о необходимости поддержания покоя пациентки и избежания ею стрессовых ситуаций.
«Это одна из предпосылок успешного хода реабилитации. Самое главное, чтобы реабилитация происходила без нарушений, без каких-либо препятствий», - сказала врач.
В свою очередь главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев отметил, что вчера и сегодня в больнице работала медицинская комиссия с участием немецкого специалиста.
Главный врач напомнил, что Ю.Тимошенко завершила выход из голодовки в конце прошлого месяца. По его словам, еще в период выхода из голодовки она начала проходить лечебные процедуры.
М.Афанасьев отметил, что в будущем двигательная активность Ю.Тимошенко будет расширяться, а также будут увеличиваться физические нагрузки.
Главный врач отметил, что экс-премьер проходит все процедуры в соответствии с рекомендациями, предоставленными немецкими специалистами.
М.Афанасьев сказал, что медкомиссия, учитывая мнение немецких специалистов, решила продолжить лечение Ю.Тимошенко на базе ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове.
Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці», с тех пор ее процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и А.Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации по продолжению ее реабилитации.