Налоговая призывает не искать политики в аресте акций мужа Тимошенко

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) призывает не усматривать политики в деле обращения налоговых органов в суд с целью заблокировать отчуждение активов, принадлежащих Александру Тимошенко - супругу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава ГНСУ Александр Клименко на брифинге.

Он пояснил, что речь идет о нарушении законодательства, за которое еще в октябре 2012 года был наложен, но так и не уплачен штраф.

«Суть обвинения в том, что было нарушено валютное законодательство, и за это налагают штрафы, которые не были уплачены. И потому на активы был наложен арест, с тем чтобы оплатить штрафы», - сказал А.Клименко.

Он выразил удивление по поводу того резонанса, который вызвало сообщение об аресте акций А.Тимошенко.

«Что в этом деле особенного? В фамилии? Налоги должны платить все. И мы не видим тех, кто их может не платить. Все в равных условиях. А этот эпизод – это текущая работа, и никакой политики в нем нет», - подчеркнул А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Жовтневый районный суд г. Днепропетровска запретил А.Тимошенко распоряжаться акциями своей чешской компании Britico Product s.r.o. для обеспечения иска по гражданскому делу по иску Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Днепропетровска о признании права собственности, признании прекращенным права участника в компании, признании участником и обязательстве совершить определенные действия.

В решении суда, в частности, отмечается, что Государственная налоговая инспекция в Жовтневом районе г. Днепропетровска 14 декабря 2012 года обратилась в суд с иском к ответчику А.Тимошенко о признании права собственности, признании прекращенным права участника в компании, признании участником и обязательстве совершить определенные действия. Постановлением судьи Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 14 декабря 2012 года производство по этому делу было открыто и назначена дата судебного заседания.

Вместе с иском истец подал в суд заявление об обеспечении иска, в котором заявитель ссылается на то, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 3 октября 2012 года по делу №3-4986/12, вступившим в законную силу 7 ноября 2012 года, А.Тимошенко признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 595 грн с одновременной конфискацией в доход государства незаконно приобретенных валютных ценностей - акций компании Britico Product s.r.o., юридического лица по законодательству Чешской Республики, которые составляют 100% размера уставного капитала компании. Размер уставного капитала компании - 500 000 чешских крон, что, согласно обменному курсу гривни к чешской кроне, установленному Национальным банком Украины по состоянию на 3 октября 2012 года, является эквивалентом 207 754 грн.

По состоянию на момент подачи заявления постановление Печерского районного суда города Киева от 3 октября 2012 года осталось невыполненным; ответчик до сих пор зарегистрирован владельцем доли в компании.