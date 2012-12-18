Власть задолжала бюджетникам уже 1,3 миллиарда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной финансовой инспекции Украины.

Как сообщается, председатель Госфининспекции Петр Андреев сегодня во время рабочего совещания допустил, что значительная часть местных чиновников может быть уволена с работы в связи с наличием задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов.

«Президент Украины Виктор Янукович очень жестко поставил вопрос о недопустимости каких-либо задолженностей по зарплате. Во исполнение соответствующего поручения Кабинету министров Украины мы проверили местные бюджеты относительно использования средств, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Также был проведен анализ причин допущенной задолженности по заработной плате. И результаты этой работы вряд ли можно назвать утешительными», – отметил П.Андреев.

В ведомстве отметили, что проверкой охвачены все областные и районные бюджеты, бюджеты городов областного подчинения, а также бюджеты АР Крым, городов Киева и Севастополя. В целом по состоянию на начало декабря текущего года задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн.

Среди причин задолженности Госфининспекция отмечает выплаты, которые не имели обязательного характера, однако проводились, несмотря на нехватку средств на выплату заработной платы. Кроме того, при необеспеченности расходов дополнительные денежные ресурсы тратились без учета приоритетности расходов. Иначе говоря, имея возможность выплатить заработную плату (которая принадлежит к защищенным расходам), местные руководители финансировали, скажем, капитальные или другие непервоочередные, а иногда и вполне сомнительные расходы. Такие факты обнаружены в ряде областей и в отдельных городских и районных бюджетах Одесской, Черкасской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Местами суммы непервоочередных расходов составляли десятки миллионов гривен.

По мнению П.Андреева, именно те чиновники, которые не финансируют защищенные статьи бюджета, будут привлечены к ответственности.

В Госфининспекции подчеркнули, что к другим причинам невыплаты зарплат следует отнести увеличение органами местного самоуправления объемов финансовых ресурсов на собственное содержание за счет доходов, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов. Это привело к ограничению расходов на образование, здравоохранение и культуру.

Так, расчетный показатель объемов расходов на содержание органов местного самоуправления города Житомира доведен Министерством финансов Украины на сумму более 16,3 млн грн. В городском бюджете утверждена сумма более 27,6 млн грн, что почти на 11,3 млн грн больше расчетных показателей Минфина. Рост объемов расходов объясняется, в частности, введением дополнительно 19 штатных единиц, из них 3 должности водителей, 9 должностей уборщиц и 7 дополнительных должностей управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды городского совета.

В нарушение п. 7 ст. 78 Бюджетного кодекса Украины решением городского совета от 23 ноября при невыполнении доходной части бюджета были внесены изменения в доходную и расходную части на общую сумму 49,6 млн. грн для недопущения возникновения небюджетной кредиторской задолженности.

В пресс-службе подчеркнули, что еще одной причиной задолженности является то, что местные органы власти не уделяют надлежащего внимания вопросам оптимизации сети бюджетных учреждений, что влечет увеличение расходов местных бюджетов и осложняет оптимальное и эффективное распределение финансовых ресурсов на местах.

Например, в Черниговской области лишь за счет оптимизации численности работников органов местного самоуправления и малокомплектных школ экономия бюджетных средств области может составлять около 77 млн грн. То же касается и других областей, в частности Ивано-Франковской, Киевской и Сумской.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проверки продолжаются, материалы проверок переданы в Министерство социальной политики Украины.

Как отмечается в сообщении, проверка местных бюджетов по вопросам использования бюджетных средств, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, проводится во исполнение соответствующего поручения Кабинету министров Украины. Проверку проводят рабочие группы, в состав которых, кроме специалистов Госфининспекции Украины, входят представители Министерства финансов Украины, Министерства социальной политики Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной казначейской службы Украины.