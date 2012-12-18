Депутаты уже разошлись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он напомнил, что следующее заседание парламента состоится 25 декабря 2012 года.

На сегодняшнем заседании парламента было принято два постановления – утвержден календарный план и утвержден порядок освещения работы ВР.

Также на заседании парламента были выступления представителей фракций парламента.