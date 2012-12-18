Медкомиссия: Противопоказаний для доставки Тимошенко в суд нет
По словам главного врача ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове Михаила Афанасьева, противопоказаний для доставки экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на заседания Киевского районного суда Харькова по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины» нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Афанасьев заявил на брифинге перед медицинским заведением. Он подчеркнул, что соответствующее решение вчера приняла медицинская комиссия.
«В соответствии с заключением медицинской комиссии противопоказаний для доставки (Ю.Тимошенко) в суд нет. Вчера состоялось заседание комиссии, есть заключение», - сказал М.Афанасьев.
В свою очередь лечащий врач Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр отметила, что не обсуждала с членами медицинской комиссии – врачами Минздрава вопрос о возможности доставки пациентки в суд.
«Что касается ситуации, можно ли доставлять пациентку в суд, мы не обсуждали ее совместно с комиссией», - сказала А.Райсхауэр.
Она также сказала, что не может сейчас утверждать, что этот вопрос относится только к компетенции медиков.
Услышав комментарий немецкого врача, М.Афанасьев сказал: «По заключению комиссии медицинских противопоказаний нет, однако учитывалось мнение немецких специалистов о необходимости продолжения лечения. Лечение не закончено».
М.Афанасьев также подчеркнул, что вопрос доставки Ю.Тимошенко в суд – «это компетенция судьи, который принимает решение».
Как сообщал УНИАН, 17 декабря Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что Ю.Тимошенко в двенадцатый раз отказалась от участия в назначенном на 18 декабря заседании суда по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины», ссылаясь на состояние своего здоровья.
Сегодня прокурор Виктория Калита не исключила возможности подачи ходатайства с требованием доставить экс-премьера на заседание Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ.
Киевский районный суд Харькова с конца апреля 2012 года пытается рассмотреть по существу уголовное дело относительно ЕЭСУ. Заседания каждый раз переносят из-за отсутствия на заседаниях Ю.Тимошенко.