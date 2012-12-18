Медкомиссия: Противопоказаний для доставки Тимошенко в суд нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Афанасьев заявил на брифинге перед медицинским заведением. Он подчеркнул, что соответствующее решение вчера приняла медицинская комиссия.

«В соответствии с заключением медицинской комиссии противопоказаний для доставки (Ю.Тимошенко) в суд нет. Вчера состоялось заседание комиссии, есть заключение», - сказал М.Афанасьев.

В свою очередь лечащий врач Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр отметила, что не обсуждала с членами медицинской комиссии – врачами Минздрава вопрос о возможности доставки пациентки в суд.

«Что касается ситуации, можно ли доставлять пациентку в суд, мы не обсуждали ее совместно с комиссией», - сказала А.Райсхауэр.

Она также сказала, что не может сейчас утверждать, что этот вопрос относится только к компетенции медиков.

Услышав комментарий немецкого врача, М.Афанасьев сказал: «По заключению комиссии медицинских противопоказаний нет, однако учитывалось мнение немецких специалистов о необходимости продолжения лечения. Лечение не закончено».

М.Афанасьев также подчеркнул, что вопрос доставки Ю.Тимошенко в суд – «это компетенция судьи, который принимает решение».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Государственная пенитенциарная служба Украины сообщила, что Ю.Тимошенко в двенадцатый раз отказалась от участия в назначенном на 18 декабря заседании суда по делу корпорации «Единые энергетические системы Украины», ссылаясь на состояние своего здоровья.

Сегодня прокурор Виктория Калита не исключила возможности подачи ходатайства с требованием доставить экс-премьера на заседание Киевского районного суда Харькова по делу относительно ЕЭСУ.

Киевский районный суд Харькова с конца апреля 2012 года пытается рассмотреть по существу уголовное дело относительно ЕЭСУ. Заседания каждый раз переносят из-за отсутствия на заседаниях Ю.Тимошенко.