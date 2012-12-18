Шкиль выехал в Чехию и может там просить политическое убежище

Об этом сообщает ZN.UA.

«Все зависит от Украины. Если события будут развиваться так, как они развиваются, то я не исключаю такой возможности», - сказал он в ответ на вопрос о политическом убежище.

При этом Шкиль отметил, что политические преследования в отношении него никогда не прекращались, а дело о событиях 9 марта 2001 года у администрации президента во время акции «Украина без Кучмы» до сих пор не закрыто. Оппозиционер также подтвердил, что в Украине арестовали часть его имущества, однако сообщил, что ему неизвестно, с чем это связано.

«Никакой другой деятельностью, кроме политической, я никогда не занимался», - сказал он.

Напомним, что Шкиль получил в списке Объединенной оппозиции «Батькивщина» на парламентских выборах 2012 года 87-е место (партия получила в Раде 62 мандата).