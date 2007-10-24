Шуфрич огорчил риэлторов

Большинство квартир для пострадавших от взрыва газа в Днепропетровске будет приобретено на первичном рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом заявил глава МЧС Нестор ШУФРИЧ, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что стоимость квартир в Днепропетровске ежедневно растет.

«Я хочу риэлторов несколько огорчить: значительное количество квартир, как мы видим сегодня, будет приобретено на первичном рынке», - сказал министр.

Также, по словам Н.ШУФРИЧА, “мы ожидаем конечного ответа относительно строительства нового дома”.

Он, в частности, сообщил, что была достигнута договоренность с пострадавшими, что после того, как им перечислят деньги из госбюджета, “мы подождем 10 дней, чтобы они определились, как распорядиться этими средствами”.

“Участок для строительства нового дома зарезервирован, он ожидает решения жителей. А риэлторам еще раз заявляю: никогда государство не позволит спекулировать на человеческой трагедии», - заверил Н.ШУФРИЧ. Он также сообщил, что в целом 50-60 семей уже зарезервировали себе квартиры.

Кроме того, глава МЧС пообещал провести еще одно совещание с руководством правоохранительных органов по этому вопросу.

Как сообщалось, ранее Н.ШУФРИЧ заявлял, что у правоохранительных и контролирующих органов достаточно возможностей, чтобы проверить рентабельность риэлторских компаний и дать оценку принципам их деятельности.