Шуфрич огорчил риэлторов
В Днепропетровске ежедневно растет стоимость квартир
|Нестор Шуфрич
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом заявил глава МЧС Нестор ШУФРИЧ, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что стоимость квартир в Днепропетровске ежедневно растет.
«Я хочу риэлторов несколько огорчить: значительное количество квартир, как мы видим сегодня, будет приобретено на первичном рынке», - сказал министр.
Также, по словам Н.ШУФРИЧА, “мы ожидаем конечного ответа относительно строительства нового дома”.
Он, в частности, сообщил, что была достигнута договоренность с пострадавшими, что после того, как им перечислят деньги из госбюджета, “мы подождем 10 дней, чтобы они определились, как распорядиться этими средствами”.
“Участок для строительства нового дома зарезервирован, он ожидает решения жителей. А риэлторам еще раз заявляю: никогда государство не позволит спекулировать на человеческой трагедии», - заверил Н.ШУФРИЧ. Он также сообщил, что в целом 50-60 семей уже зарезервировали себе квартиры.
Кроме того, глава МЧС пообещал провести еще одно совещание с руководством правоохранительных органов по этому вопросу.
Как сообщалось, ранее Н.ШУФРИЧ заявлял, что у правоохранительных и контролирующих органов достаточно возможностей, чтобы проверить рентабельность риэлторских компаний и дать оценку принципам их деятельности.