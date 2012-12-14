Задержан 21-летний парень, ограбивший два магазина в Горловке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Горловского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что первое преступление было совершено вечером 24 ноября. Тогда милиции стало известно, что неизвестный, прикрыв лицо шарфом, вошел в продуктовый магазин на площади Восстания и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 3 тысячи гривен и скрылся.

Пока правоохранители Горловки тщательно отрабатывали территорию и жилой массив, который расположен неподалеку от места преступления, вечером 8 декабря разбойному нападению подвергся магазин по проспекту Ленина. Как и в предыдущем случае, злоумышленник проник в помещение, где под угрозой применения предмета, по внешнему виду похожего на пистолет, завладел денежной выручкой в сумме 500 гривен.

По словам милиции, свидетелем преступления во втором магазине стал муж продавца, который рискнул самостоятельно преследовать посетителя, однако догнать злоумышленника ему не удалось. Получив описание преступника, оперативники в течение суток отрабатывали квартал и в результате задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний безработный житель Горловки. Задержанный сознался в совершении нападения и на магазин на площади Восстания, и на магазин по проспекту Ленина.

Для совершения преступления 21-летний злоумышленник использовал настоящий пистолет для игры в страйкбол. При этом, на момент совершения разбоев на магазины, задержанный находился на подписке о невыезде по делу за ранее совершенное им преступление, а именно мошенничество, при котором он обманным путем завладел у знакомой мобильным телефоном.

Сейчас подозреваемый арестован в порядке ст. 208 УПК Украины, в отношении его открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины. Однако правоохранители отметили, что в ближайшее время производство будет переквалифицировано с ч. 1 на ч. 2 (разбой, совершенный повторно) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.